Weihnachtsaktion : Geld für Wünschewagen: Spendenaktion mit Rekordergebnis

Mit sagenhaften 208 200 Euro Spenden unserer Leser wurde am Donnerstag die Weihnachtsaktion unserer Zeitung - von SVZ, NNN und Der Prignitzer – abgeschlossen. Das Geld kommt dem Wünschewagen in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg zugute. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übergab den symbolischen Scheck gemeinsam mit dem stellvertretenden Chefredakteur, Max-Stefan Koslik, an den Geschäftsführer des ASB, Matthias Wähner. Seit Anfang Dezember spendeten unsere Leser zugunsten des ASB-Projektes Wünschewagen, das schwerkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt.

>> Hier finden Sie weitere Informationen zum Wünschewagen

Wünschewagen: So können Sie helfen Werden auch Sie ein Wunscherfüller: ASB-Landesverband MV e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE82 1002 0500 0001 4951 00

BIC: BFSWDE33BER

Stichwort „Weihnachtsaktion Wünschewagen“ ASB-LV Brandenburg e.V.

IBAN: DE49 100 20 50 0000 3545 401

Stichwort „Weihnachtsaktion Wünschewagen“ Wunschanmeldungen:

www.wuenschewagen-mv.de

www.asb-lv-bbg.de/wuenschewagen Bitte schreiben Sie für die Spendenquittung Ihren Namen und Ihre Adresse in die Zeilen für den Verwendungszweck. Vermerken Sie dort auch, falls Sie in der Zeitung als Spender genannt werden möchten.