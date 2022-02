Insolvenz der MV Werften : Genting-Chef Lim Kok Thay und sein (geplatzter) Kreuzfahrt-Traum

Die Geschichte eines Milliardärs, der die MV Werften in die Insolvenz führte und schließlich das sinkende Schiff selbst verließ.

Wismar/Hongkong | Für die 1900 Werftarbeiter in Wismar, Warnemünde und Stralsund zeichnete sich in den vergangenen Monaten eine ungewisse Zukunft ab. Das Bangen hält auch nach dem eröffneten Insolvenzverfahren für die MV Werften an. Nicht nur die einzelnen Standorte müssen auf einen neuen Investor hoffen, sondern auch das 1,5 Milliarden Euro teure, zu drei Vierteln fer...

