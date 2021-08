Gerichtsurteil in Rostock : Softwarefehler in Blitzersäule am Werftdreieck – bekommen Autofahrer Geld zurück?

Ein Gerichtsurteil mit möglicherweise weitreichenden Folgen hat das Amtsgericht Rostock gefällt. Es sprach eine 44-Jährige frei, die vor knapp zwei Jahren nach dem Überfahren einer roten Ampel geblitzt worden war.

Rostock | Die Betroffene profitierte davon, dass in der Blitzersäule am Werftdreieck eine fehlerhafte Software verbaut ist. Das Urteil könnte Auswirkungen auf zahlreiche Autofahrer haben, die in der Vergangenheit ebenfalls von der 2016 in Betrieb genommenen Anlage fotografiert wurden. Die Vorgeschichte: Eine heute 44 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis...

