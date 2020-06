Greifswald: Kassenautomat aufgebrochen

von svz.de

04. Juni 2020, 13:59 Uhr

In der Nacht von gestern zu heute (03. Juni, 19.00 Uhr bis 04. Juni 2020, 06.10 Uhr) haben unbekannte Täter einen Kassenautomaten auf einem Parkplatz in der Greifswalder Pappelallee aufgebrochen. Aus dem Automaten wurde Bargeld in einer bisher unbekannten Menge entwendet. Zudem entstand am Automaten ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.