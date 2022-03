Großbrand im Stall : Schweine-Drama von Alt Tellin bleibt ohne Konsequenzen

Ein Jahr nach Katastrophe von Alt Tellin fehlen noch immer neue Brandschutzregeln. Tierschützer wollen mit Mahnwache Umbau der Viehhaltung einfordern. Dabei hatte Minister Till Backhaus einiges versprochen.

Schwerin | Inferno im Stall: Auch fast ein Jahr nach dem bisher schwersten Stallbrand in einer Schweineanlage im vorpommerschen Alt Tellin mit mehr als 50.000 toten Tieren bleiben Fortschritte beim Brandschutz in den Ställen in MV aus. Es fehlten nach wie vor Sicherheitskonzepte, die eine wirkungsvolle Brandbekämpfung und Tierrettung sicherstellten, kritisierte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.