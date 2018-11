Barth : Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt

Wegen möglicher Schüsse in Barth ist es am Freitag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

von svz.de

30. November 2018, 12:54 Uhr

Die Polizei in Stralsund informierte auf Twitter über einen „größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt“. Teile der Innenstadt wurden gesperrt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Evangelische Schule Barth. Die Polizei wies jedoch darauf hin, dass sich der Einsatz nicht an der Schule abspielte.

AKTUELL läuft ein größerer #Polizei|einsatz in der #Barth|er Innenstadt. Derzeit ist der Bereich um die Wendestraße/Turmstraße GESPERRT. Wir gehen Zeugenhinweisen zu Knallgeräuschen nach.



Unser Einsatz läuft N I C H T an der dortigen Schule! *sp — Polizei Stralsund (@Polizei_HST) 30. November 2018

Grund sind laute Schussgeräusche, die ein Anwohner gehört haben will. Die Polizei hat im Laufe ihres Einsatzes einen 29-jährigen Mann festgenommen, der für die Geräusche verantwortlich sein soll.

Die Sperrungen wurden aufgehoben.