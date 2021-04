Glück in Mecklenburg-Vorpommern : Großgewinn bei einer Lotto-Ziehung zu Ostern

Nach der Lotto-Ziehung am Osterwochenende kann ein Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern einen Großgewinn verbuchen.

Rostock | Sechs Endziffern seiner Losnummer hätten mit einer der Gewinnzahlen der Gewinnklasse 6 übereingestimmt, teilte die Lotto-Gesellschaft am Donnerstag mit. Damit gewinne der Spielteilnehmer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald nach der Ziehung am Samstag 100 000 Euro. Demnach handelt es sich um den achten Großgewinn des Jahres in Mecklenburg-Vorpom...

