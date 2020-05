Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern : Gute Auftragslage im Wohnungsbau - Gewerkschaft fordert Lohn-Plus

Die Auftragsbücher sind trotz Corona-Krise voll. Diese Projekte besitzen Priorität.

von Birgit Sander/dpa

14. Mai 2020, 12:41 Uhr

In der Bauwirtschaft sind nach Angaben der IG Bauen-Agrar-Umwelt trotz der Corona-Krise die Auftragsbücher voll. „Die Firmen arbeiten jetzt die Wohnungsbauprojekte vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus ab“, sagte der Bezirksvorsitzende der IG Bau Mecklenburg, Jörg Reppin, am Donnerstag. In Rostock sei 2019 der Bau von 1111 Wohnungen genehmigt worden - ein Plus von 48 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor, teilte die Gewerkschaft unter Berufung auf das Statistische Bundesamt mit. In Schwerin seien 513 Wohnungen genehmigt worden, immerhin 6 Prozent mehr als 2018.

Wichtigen Beitrag geleistet

Die IG Bau forderte, dass die Bauarbeiter stärker von der guten Auftragslage profitieren müssten. Sie würden seit Wochen einen entscheidenden Beitrag dafür leisten, dass die heimische Wirtschaft in der Corona-Krise nicht völlig abstürzt. In den am 19. Mai beginnenden Tarifverhandlungen müsse es deshalb ein „kräftiges Lohn-Plus“ geben. Außerdem sollen die Fahrzeiten zur Baustelle entschädigt werden. 90 und mehr Kilometer am Tag seien für Bauarbeiter keine Seltenheit. „Das sind Zeit und Nerven, die sie auf der Straße lassen“, sagte Reppin.

