Illegal Arbeitskräfte : Haftantrag für Hauptverdächtigen der Schleuserbande aus Stralsund

Einen Tag nach der Bundespolizei-Razzia wegen illegal eingeschleuster Arbeitskräfte für Restaurants hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Haftbefehl für den 36-jährigen Hauptverdächtigen beantragt.

Stralsund | Der Mann aus Georgien wurde am Dienstag auf der Flucht in Vorpommern kurz vor der Grenze zu Polen gefasst, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Ihm werde gewerbsmäßiges Einschleusen von Menschen in etwa 30 Fällen sowie Urkundenfälschung wegen gefälschter Pässe vorgeworfen. Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Mit einer Ent...

