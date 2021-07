Hantavirus : Gefahr durch kleine Nager?

Für Norddeutschland geben Experten in Bezug auf Hantavirus-Infektionen weitgehende Entwarnung, im Süden könnten die Erkrankungszahlen in diesem Jahr aber in die Höhe schnellen

Schwerin/Rostock | Es soll keine Panikmache sein, aber doch eine ernstzunehmende Warnung: Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) in Mecklenburg-Vorpommern weist auf die nicht zu unterschätzende Gefahr durch Hantaviren hin. „Eine erhöhte Infektionsgefahr besteht zwischen April und September“, erklärt Dirk Greten vom KKH-Serviceteam in Schwerin. Typische Krankheitsverläufe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.