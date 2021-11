Mecklenburg-Vorpommern : Hausärzte klagen über Knappheit bei Corona-Impfstoffen

Die Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern klagen über Mangel an Impfstoffen. Dies sei besonders bei Biontech der Fall.

Schwerin | „Die bereits für die kommende Woche vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) rationierte Bestellmenge von 48 Dosen je Arzt wird nach Rückmeldungen unserer Ärzte nochmals um mindestens 50 Prozent reduziert“, hieß es am Freitag von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVMV) in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Für die folgende Woche seien demnach weite...

