Heilige Drei Könige in Schwerin : Spenden und Apfelpunsch für die Sternsinger

Kinder der katholischen Grundschule Don-Bosco aus Rostock brachten den Segen 20+C+M+B+22 nach Schwerin.

Schwerin | Traditionell besuchen zu Beginn des neuen Jahres die Sternsinger Schwerin und somit auch die Staatskanzlei. In diesem Jahr brachten die Kinder aus der katholischen Don-Bosco-Grundschule Rostock den Segen „20+C+M+B+22“ an die Tür an. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stimmten die Kinder Lieder an und sammelten Spenden. Fast zeitgleic...

