Corona in MV : Heiraten am 22.02.2022 – doch plötzlich ohne Feier und Gäste

Viele Paare hatten sich das Palindrom zum Ja-Wort ausgewählt. Doch macht die noch geltende Corona-Ampel ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Schwerin | Der 22.02.2022. Ein Palindrom. Ein Datum, das man von vorwärts wie rückwärts lesen kann. Dieses besondere Datum hatten sich viele Paare in MV als ihren Hochzeitstag auserkoren. Etliche Eheschließungen waren für den Dienstag angemeldet: In Schwerin 12, in Stralsund 15 Paare. Doch aus der großen Feier wurde nichts. Der Landesbeschluss kommt zu spät ...

