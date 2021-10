Herpes-Fälle in der Region Anklam : 500 Rinder vorsorglich geschlachtet

In einer Herde im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist Rinder-Herpes festgestellt worden. Die ersten 500 Tiere werden vorsorglich geschlachtet.

Schwerin | Tod im Kuhstall: Nach einem zu Wochenbeginn festgestellten Rinder-Herpes-Fall in einem Zuchtbetrieb in Vorpommern werden Hunderte Tiere notgeschlachtet. Etwa 500 der 1000 Tiere zählenden Herde an zwei Standorten seien betroffen, teilte der Kreisveterinärdirektor des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Holger Vogel, am Freitag mit. Weiterlesen: Ri...

