Mecklenburg-Vorpommern : Hilfe für arbeitslose Alleinerziehende bei Jobsuche

Für Alleinerziehende erweist sich die Arbeitssuche häufig als schwierig. Die Arbeitsagentur versucht den Betroffenen Brücken zu bauen. Doch nicht alle werden auch schon so genutzt wie erhofft.

von Frank Pfaff

29. Juli 2019, 08:28 Uhr

Die Bundesagentur für Arbeit verstärkt ihre Bemühungen, arbeitslosen Alleinerziehenden den Weg in eine Anstellung zu ebnen. So seien in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern bis März etwa 2400 Betroffene in Fördermaßnahmen einbezogen gewesen. Das seien fünf Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Jahres 2018, teilte Margit Haupt-Koopmann mit, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel. Nach ihren Angaben sind im Nordosten aktuell 5265 Alleinerziehende - meist Frauen - als arbeitslos gemeldet, 40 Prozent davon gelten als langzeitarbeitslos.

"Alle Beschäftigungspotenziale nutzen!"

"Wir müssen in Mecklenburg-Vorpommern - angesichts der Themen demografische Entwicklung und Fachkräftesicherung - alle Beschäftigungspotenziale nutzen!", sagte Haupt-Koopmann. "Zu diesen Potenzialen gehört auch die Gruppe der alleinerziehenden Arbeitslosen. Insbesondere diese Gruppe benötigt passende Brücken in den Arbeitsmarkt." Dazu zählten neben Ausbildung und beruflicher Weiterbildung auch Lohnkostenzuschüsse oder die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten. "Auch wenn die Zahl der alleinerziehenden Arbeitslosen im Vorjahresvergleich um 12,3 Prozent abgenommen hat, dürfen wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen", betonte die Agenturchefin.

Qualifizierung besonders wichtig

Nach ihren Angaben verfügen gut 41 Prozent der Betroffenen über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deshalb sei das Thema Qualifizierung von besonderer Bedeutung. "Aktuell fördern wir die berufliche Weiterbildung von 780 alleinerziehenden Arbeitslosen, zusätzlich absolvieren 70 eine außerbetriebliche Ausbildung", berichtete Haupt-Koopmann. Viele bräuchten auf ihre spezielle Situation zugeschnittene Angebote, um den Weg in die Arbeitswelt zu meistern.

Dazu gehörten auch familiengerechte Arbeitszeiten und Kinderbetreuung in sogenannten Randzeiten. Für junge Menschen mit Kleinkind gebe es die Möglichkeit der Teilzeitausbildung, die bislang aber noch wenig genutzt werde. "Hier ist noch deutlich Luft nach oben", stellte Haupt-Koopmann fest. An die Arbeitsmarktpartner im Land richtete sie den Appell, die Rahmenbedingungen für Alleinerziehende insgesamt zu verbessern.

Ende Juni waren laut Arbeitsagentur in Mecklenburg-Vorpommern 54 880 Menschen arbeitslos. Etwa jeder Zehnte davon war alleinerziehend, zu 90 Prozent Frauen.