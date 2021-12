Hilfe in der Not : Kurzarbeiter in MV können mit neuer Corona-Prämie rechnen

Nach einer deutlichen Zunahme der Anträge auf Kurzarbeit prüft das Land die Verlängerung der Neustart-Prämie.

Schwerin | Hilfe in der Not: Kurzarbeiter in MV können mit weiterer Unterstützung rechnen. Das Land stellt eine Verlängerung der Neustart-Prämie für besonders von Kurzarbeit betroffene Beschäftigte in Aussicht. Das Programm soll offenbar nach Beratungen in einer Sonderlandtagssitzung und einer Sonderkabinettsrunde in Schwerin auf den Weg gebracht werden. Derzeit...

