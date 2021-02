Rostocker Reederei vor dem Untergang? : Landesregierung könnte für Aida Cruises den Rettungsanker werfen

Eine entsprechende Vorlage im Finanzausschuss des Landtages ist als „nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft.

Schwerin | Die Landesregierung will für die in Rostock ansässige Reederei Aida Cruises offenbar den Rettungsanker werfen: Am Donnerstag soll es nach Informationen unserer Redaktion im Finanzausschuss des Landtages um eine Bürgschaft für das Unternehmen gehen. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.