Wegen Steuerhinterziehung : Hohe-Düne-Unternehmer Lökkevik erneut vor Gericht

Vor dem Landgericht Schwerin hat am Montag ein Revisionsprozess gegen den Hohe-Düne-Unternehmer begonnen.

Schwerin | Im Januar 2009 soll der Unternehmer Per Harald Lökkevik zum letzten Mal keine Sozialabgaben und keine Lohnsteuer für polnische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines noblen Hotelkomplexes „Yachthafen-Residenz Hohe Düne“ in Rostock gezahlt haben soll. Seit diesem Montag – und damit zwölf Jahre später – wird am Landgericht Schwerin darüber verhandelt, ...

