Urteil in Schwerin verkündet : Hohe-Düne-Unternehmer Lökkevik wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Am Mittwoch wurde das Urteil für Hotel-Unternehmer Per Harald Lökkevik verkündet. Er bekam eine Geldstrafe.

Schwerin | Weil er vor mehr als zwölf Jahren etwa 290.000 Euro an Sozialabgaben und Steuern hinterzogen hat, ist der Hotel-Unternehmer Per Harald Lökkevik am Mittwoch vom Landgericht Schwerin zu einer Geldstrafe von 300.000 Euro verurteilt worden. Statt Zimmermädchen, Buffetkräfte und Hausmeister in seiner „Yachthafenresidenz Hohe Düne“ in Rostock fest anzustell...

