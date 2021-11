Warnstreik : Hunderte Lehrer und Polizisten in MV protestieren für bessere Löhne

Um Druck auf die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst auszuüben, ziehen Lehrer am Dienstagmittag vor die Staatskanzlei.

Schwerin | Se ziehen von Berta-Klingbert-Platz bis zur Staatskanzlei. Hunderte Lehrer demonstrieren am Dienstagmittag für bessere Tariflöhne im Bildungssektor. Die Lehrergewerkschaft GEW hat zu einem ganztägigen Warnstreik in Schulen und Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns aufgerufen. Sie will damit den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen des ...

