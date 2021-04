Mecklenburg-Vorpommern : Hunderte Menschen protestieren

Ungeachtet der Corona-Infektionszahlen protestierten hunderte Menschen gegen damit verbundene Einschränkungen.

Wismar/Rostock/Neubrandenburg | Wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten, gab es Protestspaziergänge und -kundgebungen unter anderem in Ludwigslust, Wismar, Rostock, Teterow, Stralsund, Neubrandenburg, Greifswald, Benz auf Usedom und in Waren an der Müritz. Insgesamt wurden knapp 600 Teilnehmer gezählt, die meisten in Rostock und Wismar. Auf Transparenten wurde die „Rückkehr zu Fre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.