Wasserschaden legt Schule lahm : Hunderte Schüler in Waren wieder im Distanzunterricht

Wegen eines großen Wasserschadens haben mehrere Hundert Schüler einer Schule in Waren an der Müritz jetzt erneut Distanzunterricht.

Waren | Nach einem technischen Defekt seien am Wochenende rund 20 000 Liter Wasser durch das Schulgebäude geflossen, erklärte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Donnerstag. Ein Druckwasserhahn in einem Sanitärraum im ersten Geschoss sei geplatzt. Da das Wasser die Keller geflutet habe, sei auch die Elektro-Anlage defekt. Abschlussprüfungen ohne Strom ...

