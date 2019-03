IHK sieht Trendumkehr : Erstmals mehr Zuzug von Deutschen seit 1991

In den Vorjahren gab es bereits eine größere Zu- als Abwanderung.

von Winfried Wagner/dpa

21. März 2019, 10:01 Uhr

Im Osten Mecklenburgs und in Vorpommern zeichnet sich nach Angaben der Neubrandenburger IHK eine Trendwende beim Bevölkerungswachstum ab. Erstmals seit 1991 zogen 2017 wieder mehr Deutsche im arbeitsfähigen Alter in die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald als weg, sagte ein Sprecher der Kammer am Donnerstag. Das gehe auch auf Heimkehrer aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zurück, wie aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Demnach zogen 2017 mehr als 1000 Deutsche und knapp 600 Ausländer in die Region zwischen Greifswald, Pasewalk und der Müritz.

Zuwanderer aus Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg

Gründe zur Trendwende sieht die IHK im sich länger abzeichnenden Fachkräftemangel, den so zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen, günstigen Lebenshaltungs- und Kinderbetreuungskosten sowie der Familienanbindung in der Region. Die IHK vertritt die Interessen von rund 25 000 Unternehmen im Osten des Bundeslandes.

In den Vorjahren gab es bereits eine größere Zu- als Abwanderung. Dies ging aber vor allem auf Rentner sowie von 2014 bis 2016 auf den Zustrom von Flüchtlingen zurück. Im Jahr 2017 kamen die meisten deutschen Zuwanderer mit 327 aus Brandenburg, 244 aus Berlin, 229 aus Baden-Württemberg, 220 aus Nordrhein-Westfalen und 170 aus Schleswig-Holstein.