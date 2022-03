Russland-Ukraine-Krieg : IHKs in MV fordern zügigen Ausbau Erneuerbarer Energien

Die IHKs in MV plädieren für einen zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien. Ressourcen wie der Windstrom im Norden dürften nicht wieder von anderen besetzen lassen.

Mecklenburg-Vorpommern | Die Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern appellieren an die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und deren Verwendung schnellstmöglich voranzubringen. Das geschieht vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine. „Die Versorgungssicherheit muss an vorderster Stelle stehen. Das fängt a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.