Parteitag : Ilka Lochner kandidiert für CDU-Bundesvorstand

Sie hat schon so einiges an Erfahrung in der Politik. Doch für den vakanten Landesvorsitz steht die Politikerin nicht zur Verfügung.

Rostock | Die ehemalige Bürgermeisterin von Laage und Ex-Landtagsabgeordnete Ilka Lochner kandidiert für den Bundesvorstand der CDU. „Der Landesvorstand hat mich einstimmig nominiert“, sagte Lochner am Mittwoch unserer Zeitung. Zugleich wies sie Gerüchte zurück, wonach sie auch für den vakanten Landesvorsitz der CDU kandidieren wolle. „Für den Bundesvorstand be...

