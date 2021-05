Landkreis Rostock : Großaufgebot wegen illegaler Corona-Party

Ein Polizei-Großaufgebot sprengt illegale Corona-Party von Rockern. Heftiger Widerstand für Beamte – 13 Festnahmen.

Güstrow | Die Polizei hat am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot eine illegale Corona-Party von Rockern in Güstrow aufgelöst. Beim Unterbinden der Veranstaltung schlug den Beamten massiver Widerstand entgegen, 13 Personen wurden vorläufig festgenommen. Wie der Polizei-Einsatzleiter sagte, meldete sich ein Zeuge am frühen Abend des Himmelfahrtstags und teilte...

