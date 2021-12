Fashion-Store Oikos in Rostock : Das steckt wirklich hinter den Labels von nachhaltiger Kleidung

Im Rostocker Fashion Store Oikos gibt es ausschließlich zertifizierte nachhaltige Mode. Betreiber Sten Dumaschefski klärt auf, was ökologische und faire Labels aussagen und woraus vegane Schuhe bestehen.

Rostock | In diesem Artikel erfährst du: Was nachhaltige Mode ist Was sich hinter den Labeln und Zertifikaten verbirgt Wie du nachhaltiger shoppen kannst Ökologisch soll sie sein, fair produziert. Nachhaltig, und doch schick: Mode. Stars wie Emma Watson, Miley Cyrus und Paris Jackson machen es vor. Prunk und Glamour weichen Second-Hand und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.