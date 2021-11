Livestream : Das sind die Ergebnisse des Impfgipfels von Land und Kommunen

Vertreter von Land und Kommunen haben heute in einem Online-Impfgipfel weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will, dass die Impfzentren wieder hochgefahren werden.

Schwerin | Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen und der Notwendigkeit von mehr Impfungen haben Vertreter von Land und Kommunen heute in einem Online-Impfgipfel weitere Schritte in der Corona-Krise beraten. Livestream 03 Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will, dass die Impfzentren wieder hochgefahren werden. Erste Kommunen haben bereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.