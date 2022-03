Impfpflicht in der Pflege : Wenn die Pflegerin Impfgegnerin ist und der Patient todkrank

Beide haben Angst. Pflegerin Anja Funke vor der Impfung, Patient Jens Wegner vor einer Corona-Infektion, die tödlich wäre. Doch sind sie aufeinander angewiesen. Löst die Impfpflicht, die in Kraft tritt, ihr Dilemma?

Berlin | Dass die Impfpflicht für Pflegekräfte nicht so einfach umzusetzen ist, lässt sich an einem Dienstagnachmittag beobachten, in einem Zimmer, das mit seinen Kabeln, Schläuchen und leuchtenden Displays an eine Intensivstation erinnert und in dem Anja Funke* das Beatmungsgerät ihres Patienten wechselt. Funke ist Pflegehelferin, 52, die grauen Dreadlocks un...

