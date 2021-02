Zu viel versprochen? : Impfstart für Pädagogen in MV verzögert sich

Impfstart wahrscheinlich im März – Schwerins Oberbürgermeister ist das zu vage, er fordert eine konzertierte Aktion.

Schwerin | Der Jubel war zu Wochenbeginn groß: Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Beschäftigte in Kindertagesstätten und der Kindertagespflege können jetzt früher als geplant gegen das Coronavirus geimpft werden, sie rücken von der dritten in die zweite ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.