Corona-Impfkampagne : Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern werden reduziert

Schwerpunkt bei Corona-Impfungen soll laut Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern künftig bei mobilen Teams liegen.

Schwerin | Im Impfzentrum in der Parchimer Stadthalle soll Ende August nach Angaben eines Kreissprechers die letzte Spritze gegen Covid-19 verabreicht werden. In der Schweriner Sport- und Kongresshalle können sich Impfwillige ihren zweiten Picks gegen Corona letztmalig in rund drei Wochen abholen. Bis Ende September wird die Zahl der Impfzentren in Mecklenburg-V...

