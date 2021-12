Das Jahr der Schätze : In Mecklenburg-Vorpommern gab es 2021 spektakuläre Ausgrabungen

Mecklenburg- Vorpommerns Archäologen blicken auf ein fundreiches Jahr 2021 zurück. Vor allem die rund 200 ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger haben dazu beigetragen.

Mecklenburg-Vorpommern | Mehrere Hundert Artefakte haben die ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger bei ihren Begehungen auf Äckern und Wiesen ausfindig gemacht. Die Fundstellen halten sie per GPS-System exakt fest. Eingepflegt in eine Datenbank, wird es so möglich, die einzelnen Stücke – oft sind es nur Bruchstücke – zu einer Geschichte zusammenzufügen. Manchmal ändern die Funde...

