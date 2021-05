Vorsicht, bissig! : Aggressive Biber in Anklam: Darum verhalten sich die Nagetiere so

In Anklam in Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit junge Biber unterwegs, die schnell aggressiv werden können. Wir erklären den Grund dafür.

Anklam | Nachdem der Biber in Deutschland eine lange Zeit quasi ausgestorben war, leben heute durch gezielte Wiederansiedlung rund 25.000 der Nagetiere in Deutschland. Vor allem im Emsland, der Nordeifel und in Bayern lebt der Biber wieder vermehrt und breitet sich durch die Wanderung von Jungtieren aus. Im ausgewachsenen Zustand können die Tiere bis zu 100 Ze...

