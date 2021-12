Vorpommern : Zwei Autos im Wert rund 200.000 Euro in Vorpommern gestohlen

In der Nacht zu Freitag haben offenbar professionelle Diebe in Vorpommern zwei Wagen der gehobenen Mittelklasse gestohlen. Die Audis waren jeweils direkt vor dem Haus geparkt.

Steinhagen, Franzburg | In Vorpommern haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag zwei Audis gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Wagen direkt vor dem jeweiligen Haus der Wagenbesitzer geparkt. Related content In Steinhagen entwendeten die Täter einen grauen Audi S6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen VR-GS900 im Wert von etwa 100.000 Euro. In Franzburg ist e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.