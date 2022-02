Schäden durch Sturm „Ylenia“ : In Westmecklenburg 19.000 Haushalte ohne Strom

Bedingt durch den stark böigen Sturm ist der größte Teil der Störungen durch herabfallende Äste und entwurzelte Bäume verursacht worden. Wemag stellt die Wiederversorgung der Kunden schrittweise her.

Schwerin | Sturmtief „Ylenia“ verursachte in der Nacht zum Donnerstag im gesamten Landesteil Westmecklenburg und in der Prignitz (Brandenburg) zahlreiche Störungen in der Stromversorgung. Wie der Versorger Wemag am Donnerstag mitteilte, waren im Laufe der Nacht insgesamt 19.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen. Noch am Donnerstagvormittag hatten im gesamte...

