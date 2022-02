Unwettergefahr : In der zweiten Wochenhälfte wird es stürmisch

Meteorologen sagen Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde voraus.

Schwerin | Ein Sturmtief kündigt sich über dem Atlantik an und könnte in der zweiten Wochenhälfte für sehr windiges Wetter besonders in Norddeutschland sorgen. „Die Wetterlage stellt sich grundlegend und nachhaltig um“, kündigt der RTL-Meteorologe Björn Alexander auf wetter.de an. Das Hoch „Ingo“, das am Wochenende noch für Sonnenschein gesorgt hatte, verzieht s...

