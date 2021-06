Rechtsextremistische Kameradschaft : Innenministerium MV verbietet Vereinigung „Nationale Sozialisten Rostock“

Seit mehr als zehn Jahren sind die „Nationalen Sozialisten Rostock“ eine aktive rechtsextremistische Kameradschaft. Nun hat das Ministerium MV sie verboten.

Rostock | Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern hat am Donnerstag die rechtsextremistische Vereinigung „Nationale Sozialisten Rostock“ verboten. In diesem Zusammenhang seien am frühen Morgen vier Wohnungen im Land von Beamten des Landeskriminalamtes durchsucht worden, sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Behörde hatte di...

