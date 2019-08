Bäckerei-Kette aus MV : Insolvenzplan für „Lila Bäcker“ angenommen

Es waren schwere Monate für die Mitarbeiter der Bäckerei-Kette „Lila Bäcker“. Ihre Arbeitsplätze waren höchst gefährdet. Doch die Gläubigerversammlung stellt die Weichen für den Bestand des Unternehmens.

von Joachim Mangler/dpa

12. August 2019, 16:15 Uhr

Als sich die Tür im Amtsgericht Neubrandenburg zur Gläubigerversammlung der insolventen Bäckerei-Kette „Lila Bäcker“ (Pasewalk) öffnete, war die Erleichterung der Beteiligten zu spüren. „Ich bin zufrieden, es sieht gut aus“, sagte die Pasewalker Betriebsratsvorsitzende Martina Herrenkind angesichts des positiven Votums der Versammlung zum Insolvenzplan. Hellwach ist bei ihr und den rund 2200 Mitarbeitern die Erinnerung an die vergangenen Monate, als die Zukunft ihrer Arbeitsplätze mehr als düster erschien. Ein Betriebsende hätte auch die strukturarme Region hart getroffen.

Keine weitere Filialschließung

Zuvor hatte Insolvenzverwalter Torsten Martini seinen Plan für die Weiterführung des Betriebs vorgestellt. Dieser sieht vor, dass keine weitere der 270 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg geschlossen wird. „Die Umsätze entwickeln sich im August dankenswerterweise besser als erwartet. Wir hoffen, dass es dabei bleibt.“ Auch die Zahl der Mitarbeiter bleibe mit rund 2200 stabil. Nun müsse der Bankkredit in Höhe von zehn Millionen Euro ausgereicht werden, dieser sei zu 80 Prozent vom Land verbürgt. „Und dann wird hoffentlich demnächst das Insolvenzverfahren aufgehoben“, sagte Martini der Deutschen Presse-Agentur.

„Das positive Votum der Gläubigerversammlung ist erfreulich“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD). Damit sei eine wesentliche Voraussetzung gegeben, den Insolvenzplan umzusetzen und Arbeitsplätze im Land zu sichern. „Gleichzeitig ist diese Entscheidung notwendige Grundlage für die beabsichtigte Landesbürgschaft.“ Die diesbezügliche Prüfung laufe bereits, eine Entscheidung des Bürgschaftsausschusses könne zeitnah erfolgen.

Ausstehende Beträge im einstelligen Bereich

Die Bäckereikette, die zunächst in Mecklenburg-Vorpommern tätig war und später nach Süden expandierte, hatte im Januar 2019 Insolvenz angemeldet, damals noch mit etwa 2500 Mitarbeitern. Seitdem wurde rund ein Drittel der 400 Filialen sowie Standorte in Gägelow bei Wismar und Dahlewitz bei Berlin aufgegeben.

Die Vergangenheitsaufarbeitung beispielsweise über die Gründe der Insolvenz dauere an, sagte Martini. Die Quote für die Rückerstattung ausstehender Beträge der Gläubiger werde im einstelligen Bereich liegen. „Das ist sehr wenig. Es wäre noch weniger gewesen, wenn der Insolvenzplan nicht zustande gekommen wäre“, erklärte Martini. Die bisherige Geschäftsführung bleibe in Diensten des Unternehmens.

„Es gab keine Alternative zur Annahme des Insolvenzplans“, begrüßte der Geschäftsführer der Gewerkschaft NGG, Jörg Dahms, die Entscheidung. Die Schließung hätte in der Region Pasewalk schwere Auswirkungen gehabt. Er bedauerte, dass seine Gewerkschaft bei der Entscheidungsfindung keinen Beitrag leisten konnte. Er kritisierte in diesem Zusammenhang, dass dem Betrieb mit öffentlichen Geldern geholfen wird und trotzdem kein Tariflohn bezahlt werde. „Da muss das Land in der Lage sein, Bedingungen zu stellen.“

