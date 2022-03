Intel-Entscheidung offiziell : US-Chipgigant baut Megafabrik in Magdeburg statt Schwerin

Der US-Chipgigant Intel hat sich nun offiziell für Magdeburg als Standort für seine Megafabrik in Europa entschieden. Schwerin geht damit leer aus.

Schwerin | Die Wirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern muss erneut einen Rückschlag hinnehmen. Seit diesem Dienstag ist es offiziell: Intel baut seine Megafabrik nicht in Schwerin, sondern in Magdeburg. Das verkündete Pat Gelsinger, der Chef des Chipgiganten, in einer Online-Pressekonferenz am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit. MVs Wirtschaftsminister b...

