Mecklenburg-Vorpommern : Jeder zehnte Betrieb zahlt seine Rechnung unpünktlich

Dennoch verschlechtert sich die Zahlungsmoral in der Corona-Krise nicht

Schwerin | Trotz Corona-Krise und wirtschaftlicher Probleme in vielen Betrieben hat sich die Zahlungsmoral in MV nicht verschlechtert. Unternehmen bleiben nicht häufiger auf ihren Rechnungen sitzen als vor der Pandemie, haben Wirtschaftsanalysten herausgefunden und Handwerkskammern bestätigt. So zahlen derzeit 10,9 Prozent der Unternehmen in MV Lieferungen oder ...

