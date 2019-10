Jüdisches Leben und Kultur : Landesregierung beruft ehrenamtlichen Antisemitismus-Beauftragten für MV

Auch in Mecklenburg-Vorpommern beklagen Juden latenten Antisemitismus. Der Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten auf die Synagoge schürte zudem Angst.

von Frank Pfaff

29. Oktober 2019, 06:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern bekommt einen Antisemitismus-Beauftragten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und die für Religionsfragen zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) wollen die Personalentscheidung am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin bekanntgeben. Bereits im Vorfeld der Benennung hatte es Kritik daran gegeben, dass die Funktion ehrenamtlich ausgeführt werden soll.

Nach Angaben Hoffmeisters hat sich das Modell des Ehrenamtes in dieser Funktion in anderen Bundesländern aber bereits bewährt.

Landesrabbiner Yuriy Kadnykov hatte mehrfach latenten Antisemitismus in der Gesellschaft beklagt. „Wenn auf einem Schulhof das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird, dann müssen die Alarmglocken laut läuten. Da muss man nicht jüdisch sein“, betonte Kadnykov jüngst.

Weiterlesen: „Blauer Salon“ der SVZ - Diskutieren Sie mit Rafael Seligmann

Erst 1994 waren in Schwerin und Rostock nach dem Holocaust wieder jüdische Gemeinden gegründet worden. Initiatoren waren Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen waren. Heute zählen die beiden Gemeinden im Nordosten nach eigenen Angaben zusammen rund 1400 Mitglieder.

Der Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten am 9. Oktober auf die Synagoge in Halle und die Tötung von zwei Menschen hatte auch unter der jüdischen Bevölkerung im Nordosten Sorgen und Ängste ausgelöst. Als Reaktion auf den antisemitischen Terroranschlag war auch in Mecklenburg-Vorpommern der Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt worden. Neben erhöhter Polizeipräsenz vor Synagogen und Gemeindezentren werde auch der passive Schutz durch Sicherheitstechnik verbessert, kündigte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in der Vorwoche nach einem Treffen mit führenden Vertretern der beiden jüdischen Gemeinden an.

Weiterlesen: LKA lässt Terrorvideos löschen

Weiterlesen: Erhöhter Schutz für Synagogen in MV

Weiterlesen: Jüdische Gemeinde gedenkt der Anschlagsopfer in Halle