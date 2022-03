Schülerforschungszentrum in MV : Jugend forscht: Das Erfolgsrezept einer Tüftler-Schule in Rostock

Bei „Jugend forscht“ räumte die CJD Christophorusschule in Rostock die meisten Landespreise ab. Ein Besuch im einzigen Schülerforschungszentrum in MV.

Rostock | Wer den Raum 2014 in der CJD Christophorusschule in Rostock betritt, findet sich in einem kleinen Tüftlerlabor wieder. Etliche Forschungsmikroskope stehen neben einer 3D-Makro-Fotostation. Vor der Fensterfront gedeihen kleine Grünpflanzen in Regalen, in der Tüftlerwerkstatt können die Schüler löten, verdrahten, mit Holz arbeiten. Wir befinden uns im e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.