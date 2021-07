Mecklenburg-Vorpommern : Jugendweihe-Feiern werden in den kommenden Wochen nachgeholt

Eigentlich starten die Jugendweihe-Feiern traditionell im Mai. Nicht so in diesem Jahr, wo Corona so viele Zeitpläne durcheinandergewirbelt hat. Nun aber geht es los.

Rostock | Mit einiger Verspätung finden die Jugendweihe-Feiern in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr im Sommer und Herbst statt. Am Samstag mache Rostock den Auftakt, sagte der Vorsitzende des Jugendweihe-Vereins, Jörg Ahlgrimm. In mehreren Feierstunden im Hotel Sonne werden demnach insgesamt rund 50 Kinder und Jugendliche feierlich auf das Erwachsenenalter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.