Insel Usedom : Junge nach Eisunfall aus Ostsee gerettet

Rettungskräfte haben auf der Insel Usedom einen Jungen aus der Ostsee gerettet.

Kölpinsee | Wie ein Sprecher des Amtes Usedom-Süd am Mittwoch sagte, war am Dienstag bei Kölpinsee (Vorpommern-Greifswald) ein Junge auf dem zusammengetriebenen Eis an der Ostseeküste herumgeklettert und dabei wohl ins Wasser gestürzt. Passanten alarmierten Feuerwe...

