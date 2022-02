Kampf gegen Klimawandel : Industrie in MV bietet sich Jahrhundertchance

Beim klimaneutralen Umbau der Wirtschaft bietet sich der Industrie in MV „die Chance auf die Weltmarktführerschaft“, glaubt der DGB. Sie fordern einen Masterplan der Nordländer.

Schwerin | Flaute an der Werkbank: Zwei Jahre Corona-Krise haben den Aufschwung in der Industrie Norddeutschlands ausgebremst. Einer gestern vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorgestellten industriepolitischen Entwicklungsstudie zufolge haben die Unternehmen in MV, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen Auftragsflaute und Umsatzeinbußen mit ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.