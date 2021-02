Kein Umzug und Festveranstaltung : Narren in MV schunkeln dieses Jahr vorm Computer-Bildschirm

Der Karneval 2021 findet in Mecklenburg-Vorpommern coronabedingt bei den Narren zu Hause am Computer statt.

Schwerin | Funkengarde, Männerballett, Büttenrede: Der Karneval 2021 findet in Mecklenburg-Vorpommern in diesen Tagen coronabedingt bei den Narren zu Hause am Computer-Bildschirm statt. Viele der 87 Clubs im Karneval-Landesverband mit ihren rund 8000 Mitglieder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.