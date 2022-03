Zwei Jahre Corona in MV : Karoline Preisler kämpfte 14 Monate mit einer Covid-19-Erkrankung

Die FDP-Politikerin und Juristin Karoline Preisler aus Barth kämpfte 14 Monate mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwei Jahre nach der Infektion zieht sie Bilanz und kritisiert dabei auch die Corona-Politik in MV.

Barth | Der „legendäre Frauentag“, von dem Karoline Preisler spricht und dabei etwas lacht, war eigentlich nur ein Spaziergang. Eine romantische Runde mit ihrem Partner. Wie jedes Jahr. Dass der FDP-Politikerin und Juristin aus Barth der 8. März 2020 so gut in Erinnerung geblieben ist, lag an den erheblichen Folgen: Es war der Tag an dem sie sich bei ihrem Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.