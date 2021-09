Gefahrenabwehr bei Hochwasser : Katastrophenschützer aus MV trainieren an und in der Elbe

Sandsäcke stapeln, Menschen aus der Strömung retten, schwer beladene Einsatzboote im Fluss steuern: Diese Stationen absolvieren Katastrophenschützer aus Mecklenburg-Vorpommern bei einer dreitägigen Übung.

Lauenburg/Schwerin | Ehrenamtliche Katastrophen-Schützer aus Mecklenburg-Vorpommern trainieren in Lauenburg an der Elbe (Schleswig-Holstein) seit Freitag die Bewältigung und Beseitigung verschiedener Gefahren in und auf dem Wasser. Die dreitätige Ausbildung für rund 80 Teilnehmer aus verschiedenen Hilfsorganisationen wird vom DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern organ...

