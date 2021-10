Schutz in der Corona-Pandemie : Keine Arrestzelle in MV für Quarantäne-Brecher

Was, wenn der Corona-Infizierte partout nicht zu Hause bleiben will? Für solche Extremfälle hat jedes Bundesland im Norden Deutschlands seine eigene Lösung.

Schwerin | Wer sich mit dem Corona-Virus ansteckt, der muss in Quarantäne. Nur so kann verhindert werden, dass er andere Personen ansteckt. Aber was, wenn der Infizierte partout nicht zu Hause bleiben will. Für solche Extremfälle hat jedes Bundesland im Norden Deutschlands seine eigene Lösung. Zelle von zwölf Quadratmetern Am schärfsten geht Schleswig-Hols...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.