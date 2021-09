Corona-Quarantäne : Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte! Was sagen Sie dazu?

Ab November soll es keinen Ausgleich für ihre Verdienstausfälle mehr geben. Wir würden gerne Ihre Meinung dazu hören.

Berlin | Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass ungeimpfte Menschen, die in Corona-Quarantäne müssen, ab November keinen Ausgleich für ihre Verdienstausfälle mehr erhalten. „Für Ungeimpfte in Quarantäne soll es keine Lohnersatzleistungen der Länder geben“, hieß es in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern vor wenigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.